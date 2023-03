Osasco terá dois novos ecopontos no Baronesa e Pestana

A cidade de Osasco contará com mais dois ecopontos no segundo semestre deste ano, nos bairros Pestana e Baronesa. O lançamento da pedra fundamental foi realizado no fim de semana, com a participação do prefeito Rogério Lins (Podemos).

Na ocasião, o prefeito destacou a importância desses equipamentos públicos para o município. “São espaços importantes, que além de nos ajudar a manter a cidade limpa, também ajudam a preservar o meio ambiente, já que os materiais são reciclados e recebem a destinação correta”, explicou Rogério Lins.

Já o secretário de Serviços e Obras, Waldy Ribeiro, que também esteve no ato, anunciou que até o fim de 2024 a Prefeitura entregará 10 novos ecopontos. “Além desses dois, estamos planejando criar outros oito ecopontos. Apesar de parecer um serviço simples, esses equipamentos trazem um ganho muito grande para o município”, garantiu.

O ecoponto do Jardim Baronesa ficará na Rua Duke Elington, ao lado da Academia de Lutas. Já o ecoponto do Pestana, na Rua José Antônio Augusto, ao lado do campo de futebol.

Os ecopontos são equipamentos públicos para o descarte correto dos resíduos e ajudam a combater o descarte irregular de entulho. Nesses locais, a população pode entregar materiais para reciclagem (papelão, garrafas plásticas, latas e vidros) e inservíveis, como móveis velhos, sobras de material de construção (em pequenos volumes) e madeiras, além de eletroeletrônicos, pilhas e baterias, dentre outros.

Atualmente, Osasco tem quatro ecopontos e quatro miniecopontos. Confira abaixo os endereços:

ECOPONTOS

Jardim Mutinga – Avenida Ônix, 783

Novo Osasco – Rua Theodoro de Souza Brandão, 1020

Jaguaribe – Rua Fernando Miolin Filho, 150

Helena Maria – Rua Belarmino Alves da Silva, esquina com a Rua Walt Disney

MINIECOPONTOS