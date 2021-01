Prefeitura amplia Wi-Fi grátis para 15 pontos em Itapevi

O Programa Conecta Itapevi, da Prefeitura, ampliou os pontos de distribuição de Wi-Fi grátis na cidade. Agora, já são 15 locais, entre praças e demais espaços públicos, com internet grátis disponível para a população.

No primeiro semestre do ano passado, o programa contava com oito pontos de acesso. Agora, agora são 13 praças, mais o Resolve Fácil e o Velório Municipal, que dispões da tecnologia. Cada ponto possui internet de 10MB e possibilita o acesso simultâneo de até 250 usuários.

O cidadão pode usufruir de até 1h de internet por dia nos pontos de Wi-Fi, por meio de smartphones, notebooks e tablets. Para utilizar o serviço, é preciso fazer um cadastro com dados básicos, como nome e CPF, e criar uma senha.

A grande parte dos usuários utiliza o serviço através dos smartphones, pelo sistema Android e algumas pessoas acessam o serviço mais de 50 vezes no mês, de acordo com a Prefeitura de Itapevi. Há ainda registros de acesso de mais de 80 horas no mês. Isso acontece quando o usuário utiliza mais de uma praça de Wi-Fi.

Confira todos os locais com Wi-Fi gratuito em Itapevi:

1. Praça Carlos de Castro (Avenida Rubens Caramez – Centro) //

2. Praça 18 de Fevereiro (Avenida Rubens Caramez – Centro) //

3. Estádio Municipal André Nunes Jr. (Rua Prof. Dimarães Antônio Sandei – Jardim Nova Itapevi) //

4. Praça na Entrada de Itapevi (Rodovia Coronel PM Nelson Tranchesi, próximo ao Estádio Municipal) //

5. Praça José Batista Silveira (Rua Geraldo Vasques x Avenida Presidente Vargas – Jardim Nova Itapevi) //

6. Praça Paulo França (R. São Paulo – Amador Bueno) //

7. Praça do Cristo – Irmão Francisco (R. Aquino José dos Santos – Vila Aurora) //

8. Resolve Fácil (Rua José Michelotti, 347, na Cidade Saúde) //

9. Praça Nelson Mandela (R. Elisabete x R. André Cavanha) //

10. Velório Municipal (Rua Gaudêncio Barbosa, 499 – Jardim Julieta //

11. Ginásio de Esportes (Av. Rubens Caramez, 1000A – Centro) //

12. Terminal Rodoviário (Centro) //

13. Praça do Povo (Suburbano) //

14. Praça do Nordestino (Rotatória da Cohab) //

15. Parque da Cidade (Cidade Saúde) //