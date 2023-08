Prefeitura concede permissão de uso de imóvel a instituto na Vila Yolanda

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), o Instituto Atus Social, o título de permissão de uso de imóvel localizado na Rua José Joaquim Pinto, 349, na Vila Yolanda, na última quinta-feira (10). A concessão é por cinco anos, renovável por igual período, segundo o gestor da entidade, Juvêncio Assis.

publicidade

Participaram da solenidade a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Aline Lins, o secretário da Casa Civil, Ribamar Silva, o secretário de Assistência Social José Carlos Vido, o adjunto Daniel Mathias, o presidente da entidade, Laércio Batista, e o presidente de honra, Gilson Mathias, famílias atendidas pela instituição, representantes do Conselho Tutelar e o presidente do CMDCA, Pedro Paulo Silva.

“As ações promovidas pela Atus vão deixar um legado para as próximas gerações. É em razão desse trabalho social tão importante para a cidade que estamos nesse ato concedendo essa permissão”, disse Rogério Lins.

publicidade

Fundada há 16 anos, a entidade atende cerca de 350 pessoas com atividades como reforço escolar para crianças e adolescentes; oficinas de crochê, bordado e artesanato para mulheres em vulnerabilidade social; ensino educacional do EJA/Mova em parceria com a Secretaria de Educação; prevenção ao uso de drogas; e integração social para a terceira idade. O atendimento é direcionado a moradores da Vila Yolanda e bairros vizinhos.