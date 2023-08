Prefeitura de Barueri abre inscrições para nova fase do Programa Meu Futuro

Estão abertas até quarta-feira (9) as inscrições para a nova fase, a 31ª, do Programa Meu Futuro, que oferece qualificação profissional para jovens.

publicidade

O programa está de cara nova, em modo híbrido e com ênfase em inovação. Estão previstas encontros presenciais além das aulas online, feira de negócios, workshops, palestras, café de negócios, entre outras interações.

As aulas começam dia 21 de agosto e terminam em 20 de outubro.

publicidade

Os cursos gratuitos e em novo formato são:

Assistente de departamento pessoal;

Assistente de Recursos Humanos;

Auxiliar de Logística;

Cuidador;

Eletricista instalador residencial;

Gestão de qualidade;

Assistente administrativo;

Técnicas de Segurança do Trabalho;

Liderança coaching;

Maketing digital;

Portaria e recepção;

Técnicas de oratória;

Instalador de drywall (presencial);

Informática essencial.

Os requisitos para fazer a inscrição são:

publicidade

Ter 16 anos ou mais;

Ser morador de Barueri;

Possuir o cadastro cidadão atualizado (Registro Municipal – Ganha Tempo);

Ensino Fundamental completo.

As inscrições podem ser feitas no site do Programa. A lista dos inscritos será divulgada no dia 16 no mesmo site.