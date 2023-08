Prefeitura de Carapicuíba comemora Dia dos Pais no Parque Gabriel Chucre no dia 19

Prefeitura de Carapicuíba comemora Dia dos Pais no Parque Gabriel Chucre no...

A Prefeitura de Carapicuíba promove no próximo dia 19, das 10h às 14h, um evento em comemoração ao Dia das Pais no Parque Gabriel Chucre (Avenida Consolação, 505, Vila Gustavo Correia).

Com o tema: “O mundo precisa de heróis. Sorte a minha que tenho um em casa”, a ação vai reunir diversos serviços e atrações como Espaço do Herói, com sala de jogos; Espaço Kids, com brinquedos, pipoca e algodão doce; apresentações artísticas (zumba, ballet e karatê), além de um espaço-saúde reservado para colocar a vacina contra a gripe e covid-19 em dia, emissão do cartão do SUS e Ouvidoria da Saúde.

