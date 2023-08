Bandido é preso após assaltar comércio no Centro de Itapevi

Um indivíduo foi preso em flagrante, na tarde do domingo (6), logo após praticar um roubo dentro de um comércio localizado no Centro de Itapevi.

Ele foi alcançado e detido por policiais militares que faziam patrulhamento pela avenida Rubens Caramez quando receberam as informações sobre o crime e iniciaram as buscas no entorno.

Em posse das características do suspeito, os policiais conseguiram localizá-lo. Segundo a PM, durante a busca pessoal foi encontrado o dinheiro subtraído no roubo. Ele foi encaminhado à delegacia, onde o caso foi registrado, e ficou à disposição da Justiça.

