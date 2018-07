Prefeitura de Barueri cria 2 mil vagas em berçários e maternais

A Prefeitura de Barueri tem investido pesado no setor da educação e, em especial, nos cuidados com as crianças de zero a 3 anos, com construções de modernas e novas maternais e berçários.

Em um ano e meio, foram entregues pela Prefeitura de Barueri sete novas maternais e berçários para atender aos filhos de pais e mães trabalhadores da cidade. São 1.900 crianças atendidas nestas novas unidades e a Prefeitura já emitiu ordem de início de obra para a construção de uma maternal no Jardim Reginalice.

Foram entregues as seguintes unidades: Maternais Luzia Maria da Conceição Lima (Maternal Vila Márcia), Elaine Castanon Pereira (Chácaras Marco), Wandeir Ribeiro (São Luiz), Maria Dolores Zendron Penteado (Engenho Novo), Nelson Marques (Parque Imperial), Maria do Carmo Silva (Jardim do Líbano) e Maternal Vale do Sol (aulas começam em agosto).

A rede de ensino de Barueri soma cerca de 10 mil vagas para crianças nas 34 maternais distribuídas pela cidade. A Maternal do Vale do Sol já está concluída e abrigará 300 crianças do bairro e das imediações. As aulas iniciam em agosto (dia 13, 1ª fase; dia 20, 2ª fase; e dia 28, berçário e 3ª fase).

Primeira Infância

Além dos investimentos em modernos prédios, a Secretaria de Educação não tem poupado esforços para implantar políticas pedagógicas avançadas que garantam a excelência no atendimento e na aprendizagem aos pequeninos alunos.

O programa Primeira Infância já é uma realidade em todas as maternais e escolas de Educação Infantil do município.

A primeira infância é o período que compreende o nascimento e os primeiros seis anos de vida da criança. É uma etapa muito importante para o desenvolvimento, pois as experiências dessa época são levadas para o resto da vida.

Estudos mostram que quando as condições para o desenvolvimento durante a primeira infância são boas, maiores são as probabilidades de a criança alcançar o melhor de seu potencial, tornando-se um adulto mais equilibrado, produtivo e realizado.