Prefeitura de Carapicuíba abre processo seletivo com 350 vagas de estágio

Estão abertas as inscrições no processo seletivo da Prefeitura de Carapicuíba com 350 vagas de estágio em diversas áreas. Os contratados receberão bolsa-auxílio de R$ 900 e vale transporte.

As vagas são para estudantes de ensino superior dos cursos de Pedagogia – Licenciatura (100), Administração de Empresas (70), Engenharia Civil (50), Serviço Social (40), Arquitetura e Urbanismo (35), Farmácia (20), Engenharia Ambiental (15), Ciências Biológicas (8), Ciências Contábeis (8), Artes Cênicas / Dança (4), Design Gráfico (1) e Audiovisual (1), com formação de cadastro reserva.

Também haverá formação de cadastro reserva nas áreas de Comunicação Social / Jornalismo, Direito, Educação Física – Licenciatura, Enfermagem, Psicologia. As oportunidades são para estudantes de ensino superior.

É necessário ter disponibilidade para cumprir jornada semanal de 30 horas, sendo seis por dia.

Como se inscrever no processo seletivo da Prefeitura de Carapicuíba:

As inscrições no processo seletivo com vagas de estágio em Carapicuíba vão até às 12h do dia 20 de janeiro, no site do CIEE (www.ciee.org.br). Basta clicar no acesso para “Estudantes”, localizar na lista de “processos seletivos” o logotipo da Prefeitura de Carapicuíba (Edital 01/2022).

Após a avaliação, a lista de classificação com o resultado dos aprovados será divulgada no site do CIEE no dia 28 de janeiro.

