Prefeitura de Carapicuíba abre processo seletivo para contratação de enfermeiros

A Prefeitura de Carapicuíba publicou o edital do processo seletivo que visa contratar enfermeiros para atuar na rede pública de Saúde do município. São 11 vagas temporárias abertas, sendo que uma é destinada à pessoas com deficiência.

O contrato será de um ano e pode ser prorrogado pelo mesmo período. São oferecidos salário de R$ 2.604,41 e benefícios como abono mensal de R$ 180 e cesta básica no valor de R$ 130,16 (conforme a lei municipal 3653/2020), sacolão básico (40 kg) e vale-transporte. A jornada será de 30 horas semanais, sob regime de escala.

Podem participar da seleção profissionais que tenham entre 18 e 59 anos, que tenham ensino superior completo em Enfermagem e o registro ativo no COREN. É necessário comprovar a formação no ato da contratação. Além disso, o processo seletivo é de caráter classificatório, ou seja, serão pontuadas as experiências profissionais comprovadas e cursos de capacitação na área da Saúde.

Como se inscrever no processo seletivo da Prefeitura de Carapicuíba para vagas de enfermeiro:

Os interessados devem se inscrever até o dia 30 de março, exclusivamente no portal da RBO Concursos. A taxa de inscrição é de R$ 25,44 e deve ser paga em qualquer rede bancária até o dia 31 de março. Clique aqui para ler o edital e mais informações.

