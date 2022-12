Prefeitura de Carapicuíba inicia reforma da USF Natércio

A Prefeitura de Carapicuíba iniciou a reforma da USF (Unidade de Saúde da Família) Natércio Silva de Arruda, no Jardim Bom Pastor.

Por esse motivo, no local só continuará funcionando a vacinação. Os demais serviços serão realizados na UBS Dom Ercílio Turco (Estrada Egilio Vitorello, 1850 – Parque Flórida).

Segundo a Prefeitura, será feita uma reforma geral na unidade com troca da parte elétrica, pisos e do forro do teto, além de ampliação e climatização completa.

As obras estão previstas para serem entregues no primeiro trimestre de 2023.