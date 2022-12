Supermercado BIG de Osasco é convertido em Carrefour e deve ser inaugurado em breve

O supermercado BIG (antigo Walmart), localizado na região central de Osasco, foi transformado em Carrefour e deve ser inaugurado em breve com a nova bandeira. A ação faz parte do projeto do Carrefour, que tem investido R$ 2,1 bilhões na conversão de 124 unidades do Grupo BIG após a aquisição da rede, concluída em junho deste ano.

publicidade

A compra do Grupo BIG pelo Carrefour Brasil, por R$ 7,5 bilhões, foi anunciada em março de 2021. Em junho deste ano, a varejista francesa concluiu a aquisição e iniciou a conversão de metade das lojas do Grupo BIG em Carrefour, Atacadão e Sam’s Club. A transformação das unidades deve ser finalizada até 2023.

O novo Carrefour de Osasco, ao lado do SuperShopping, fica no mesmo quarteirão onde a rede já possui uma unidade consolidada, também na Avenida dos Autonomistas.

publicidade