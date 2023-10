Prefeitura de Carapicuíba promove vacinação contra gripe no Calçadão do centro

A Prefeitura de Carapicuíba realiza nesta quarta (18), quinta (19) e sexta-feira (20), das 9h às 16h, uma campanha de vacinação contra a gripe no Calcação do centro, na altura do número 651.

Todas as pessoas acima de 6 meses podem se vacinar. É preciso levar documento com foto e carteira de vacinação.