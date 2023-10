Noite de gala em Santana de Parnaíba terá show de Zezé Di Camargo em prol da Fundação Edmílson

A Fundação Edmilson, instituição sem fins lucrativos que atende cerca de 800 crianças e adolescentes, promove no mês de novembro o “Lance de Gala”, em Santana de Parnaíba. O evento contará com show do cantor Zezé Di Camargo, leilão beneficente e jantar especial aos participantes.

“Será um jantar especial para pessoas especiais, no qual vou participar e cantar. E o rendimento de todo esse evento será em benefício para essa instituição que atende crianças carentes. Conto com a sua presença e o seu apoio”, destacou Zezé, em um convite que fez a população de Santana de Parnaíba e região.

O cantor sertanejo Zezé di Camargo será a grande estrela do evento. “Nesses 16 anos, ele sempre esteve presente nos momentos mais importantes, por isso, não poderia ficar de fora da primeira edição deste grandioso evento”, diz a Fundação Edmilson, nas redes sociais.

A primeira edição do Lance de Gala será realizada no dia 9 de novembro, a partir das 19h, na Ska Arena (Estrada Rosemari Hidalgo dos Santos, 81 – Refúgio dos Bandeirantes, em Santana de Parnaíba). A venda de mesas já começou e ocorre via WhatsApp (11) 95156-7972.