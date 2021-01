Prefeitura de Carapicuíba vai recapear mais 100 ruas de diversos bairros

O prefeito Marcos Neves (PSDB) anunciou a continuação do programa de recapeamento no município

O prefeito de Carapicuíba, Marcos Neves (PSDB), anunciou a continuação do programa de recapeamento no município. A próxima etapa deve contemplar 100 ruas em diversos bairros.

“Conseguimos recursos e vamos continuar com as obras na cidade para proporcionar mais qualidade de vida, segurança e mobilidade aos moradores”, declarou o prefeito, em visita aos bairros Jardim Rosa Maria e Vila Lourdes, no sábado (9).

De acordo com a administração municipal, as ruas contempladas estão nos bairros Vila Dirce, Recanto Campy, Jardim Marilu, Roseira Parque, Jardim Ana Maria, Vila Cristina, Vila Menck, Ariston, Vila Cretti, Vila Lourdes, Jardim Rosa Maria, Jardim Ampermag, entre outros.

As obras estão previstas para iniciarem na segunda quinzena de janeiro. Por meio do programa de recapeamento, mais de 700 ruas receberam asfalto novo nos últimos quatro anos.