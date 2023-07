Prefeitura de Cotia leva serviços públicos até o Mirizola na terça-feira (11)

Nesta terça-feira (11), das 13h às 16h30, o projeto ‘Prefeitura no Seu Bairro’ de Cotia, que leva para os bairros diversos serviços públicos gratuitamente, volta com uma nova edição para atender a população do Parque Miguel Mirizola. A estrutura será montada na Escola Municipal Crianças de Cotia (Rua Vicente Strifezi, 369, Parque Miguel Mirizola).

A ação, que será comandada pela prefeita em exercício Ângela Maluf, vai oferecer os seguintes serviços:

Análise de caderneta de vacina;

Vacinação contra a gripe;

Emissão de cartão do SUS;

Aferição de pressão e destro (glicose);

Agendamento de mamografia e Papanicolau;

Consulta com clínico e pediatra;

Saúde bucal;

Teste rápido de hepatite;

Cadastro para vagas de emprego;

Carteira de trabalho digital;

Entrada em seguro desemprego;

Boletim de ocorrência on-line;

Elaboração de currículo;

Foto 3×4;

Orientação jurídica e do Procon;

Apresentação cultural;

Balcão de anistia de juros e multas para impostos municipais vencidos até 31/12/2022;

Inscrições em projetos sociais;

Atualização de Cadastro Único;

Emissão da CIPTEA (Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista);

Informações sobre o programa Guardiã Maria da Penha;

Emissão de cartão de estacionamento para idosos e PCD.

“Convido a população do Mirizola e região para participar deste projeto que aproxima o poder público dos moradores levando diversos serviços para onde as pessoas estão, que é no seu bairro”, disse a prefeita em exercício Ângela Maluf.

