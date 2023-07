Dramaturgo Zé Celso morre em São Paulo aos 86 anos

O autor e dramaturgo José Celso Martinez Corrêa, o Zé Celso, morreu na manhã desta quinta-feira (6) em São Paulo, aos 86 anos. O artista teve 53% do corpo queimado em um incêndio em seu apartamento, no Paraíso, na madrugada do segunda para terça-feira (4).

Ele estava internado na UTI Hospital das Clínicas. O incêdio foi causado por um aquecedor elétrico.

Zé Celso fundou o Teatro Oficina em 1958 e é a maior e mais longeva companhia de teatro do país. O Teatro Oficina teve, ao longo da sua história, estudos, uso de técnicas, remontagens, e releituras de Constantin Stanislavski, Bertolt Brecht, Jerzy Grotowsky, e Antonin Artoud, entre outros teóricos e autores de diferentes épocas e nacionalidade, incluindo os brasileiros.

O trabalho do diretor sempre foi reconhecido por ignorar o moralismo conservador com nudez e escatologia nas montagens como forma de agressão à ordem vigente, mesmo nos anos da ditadura.

Em suas redes sociais o Teatro Oficina Uzyna Uzona confirmou a morte de Zé Celso com a citação “Tudo é tempo e contra-tempo! E o tempo é eterno. Eu sou uma forma vitoriosa do tempo” e dizendo que “nossa fênix acaba de partir para a morada do sol”.

“Nós queremos a imortalidade, deixar um vestígio profundo nas pessoas, tatuar nossa marca, chegar ao amor pelas espécies. Antes da celebridade quero a eternidade”, frase de José Celso Martinez Corrêa.

Ainda não há informações sobre o velório.

Repercussão

O Presidente Lula manifestou sua tristeza pela morte de Zé Celso nas redes sociais. “O Brasil se despede hoje de um dos maiores nomes da história do teatro brasileiro, um dos mais criativos artistas. José Celso Martinez Corrêa foi por toda sua vida um artista que buscou inovação e a renovação do teatro. Corajoso, sempre defendeu a democracia e a criatividade, muitas vezes enfrentando censura. Transformou o Teatro Oficina em São Paulo em um espaço vivo de formação de novos artistas. Deixa um imenso legado ma dramaturgia brasileira e na cultura nacional”, postou Lula.

Vários artistas também usaram as redes sociais para o adeus a Zé Celso.

Gilberto Gil também deixou registrada sua homenagem ao diretor. “Zé Celso marcou a história do Brasil e seu legado será eterno. Sentimentos a familiares, amigos e admiradores.

“Parte hoje o ícone, o gênio, o artista. Os deuses do teatro estão em festa para te receber, Zé Celso. Meus sentimentos a todos que amam esse grande mestre”, declarou a apresentadora Ana Maria Braga.