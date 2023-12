Prefeitura de Cotia reabre anistia de juros e multas de tributos atrasados

A Prefeitura de Cotia reabriu, até 28 de dezembro, o prazo para negociação de tributos municipais vencidos até 31 de dezembro de 2022, a chamada anistia.

Os contribuintes com dívidas de IPTU, ITBI, ISSQN, taxas de licença de funcionamento, vigilância sanitária, entre outras, poderão negociar as dívidas com descontos de juros e multas.

Quem optar pelo pagamento à vista terá 100% de desconto em juros e multas.

Já quem preferir o pagamento de forma parcelada, pode optar entre duas a seis parcelas mensais e consecutivas, com redução de 70% nas multas e juros moratórios.

Para aderir à anistia basta acessar o site da Prefeitura (www.cotia.sp.gov.br), entrar em ‘Portal de Serviço’, na página inicial, procurar por ‘Taxas e Tributos’, abrir o link ‘Parcelamento de débitos – Parcelas Atualizadas’ e acessar ‘Parcelamento ou Pagamento à vista – Anistia’, ou, se preferir, acesse diretamente esse link. Quem preferir atendimento presencial no Centro Integrado Tributário (CIT) deve fazer agendamento em (www.cotia.sp.gov.br) > Portal de Serviços > CIT – Centro Integrado Tributário > Agendamento CIT > escolher entre as unidades Cotia, Granja Viana e Caucaia do Alto.