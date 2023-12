Perspectivas: painel na ACEO destaca otimismo com moderação para o próximo ano

O ano de 2024 promete ser bom, mas é preciso ter os pés no chão. Foi o que mostrou o Painel Brasil em Transformação, realizado na noite de terça-feira (5), pela Associação Comercial e Empresarial de Osasco (ACEO), no auditório da entidade.

O evento contou com as participações do economista-chefe do Banco Bradesco, Fernando Honorato; do vice-presidente de Tintas Decorativas Basf (Suvinil) para a América do Sul, Marcos Allemann; e do presidente eleito da ACEO para o biênio 2024/2025, Marcos Atchabahian. Os trabalhos foram conduzidos pelo superintendente da ACEO, Denis Mello.

Para um público seleto formado por empresários e empreendedores, os especialistas discutiram assuntos internos e externos, falaram sobre economia e as expectativas do mercado para 2024.

China, dólar, guerras, consumo, agronegócio, tecnologia, e-commerce, novo governo, nada escapou ao olhar atento dos debatedores. Para eles, o Brasil tem uma situação externa confortável, tem emprego melhorando, a inflação está caindo e isso já começa a surtir efeitos.

De acordo com Fernando Honorato, a Reforma Tributária aprovada pelo Congresso, a queda da inflação e da taxa de juros e a melhora na renda – puxada pela melhora no emprego – são motivos para o otimismo, mesmo com a capacidade de compra dos brasileiros ainda baixa e corroída pela inflação.

Entre as razões para a cautela estão incertezas provocadas pela sequência na taxa de juros e a dúvida do que vai acontecer depois que a taxa atingir 9,5%, além da Reforma Tributária, que para ele, é a bola da vez.

“São dois elementos de incertezas, sem contar o ambiente externo, que são as guerras entre Rússia e Ucrânia e Israel e Hamas, além da possibilidade de um embate entre a Venezuela e Guiana, o que pode levar ao aumento dos preços e cenários incertos diversos”, explicou.

Para Marcos Allemann, por tudo isso, 2024 precisa ser um ano de preparação, de arrumar a casa para o que está por vir. “Parece-me que é um ano de focar de fato na eficiência, seja tecnológica ou de processos, porque isso prepara o terreno para 2025 e 2026. É quase um ano de lição de casa”, destacou.

Já Marcos Atchabahian – que está no varejo há 43 anos, no segmento de materiais de construção – lembra que o otimismo moderado previne erros e decepções. Ele diz ainda que a resiliência deve ser a palavra-chave destes tempos.

“Resiliência, porque o empreendedor sempre vai enfrentar dificuldades. E tem que acreditar, fazer a leitura do cenário sempre com os pés no chão e buscar saídas com muito planejamento”.

Público otimista, mas cauteloso

Para o público presente ao Painel Brasil em Transformação a perspectiva é que 2024 seja economicamente melhor do que 2023.

Entretanto, assim como os especialistas, o público também sinalizou otimismo com cautela. Cerca de 85% dos presentes disseram-se otimistas, mas com os “pés no chão”.

“Os setores oscilam, tem setores mais otimistas e outros um pouco menos. Mas a sensação é que tem melhorado de maneira abrangente, explica Honorato.

“Ser excessivamente otimista às vezes te leva a cometer erros. O pessimismo também não é bom para o empreendedorismo. O otimismo calculado, racional, moderado é bem adequado para esse momento atual”, indica Atchabahian.

Black Friday x Natal

Duas datas importantes para o varejo, Black Friday e Natal, não ficaram de fora da análise dos especialistas. De acordo com Atchabahian, apesar de a Black Friday deste ano não ter sido como se esperava, a economia está numa crescente e o Natal deve ser melhor que o de 2022.

“Tem alguns segmentos em que o Natal é a melhor data do ano. É o pico de venda de sapatos, roupas, eletrodomésticos, entre outros, e o que ajuda bastante é o décimo terceiro”, explica.

Ele explica que com o poder aquisitivo diminuído, quando no final do ano a pessoa recebe essa verba, o poder de compra dobra. “Esse dinheiro vai para pagar dívidas ou para consumo. E isso ajuda, estimula as vendas. Por isso acredito num final de ano razoavelmente bom”, resume.

O Painel Brasil em Transformação está em sua 5ª edição e, de acordo com o superintendente da ACEO, Denis Mello, em todas as edições o público teve a oportunidade de ouvir especialistas, se antecipar às tendências e assim se preparar melhor.

“É um momento único para quem empreende. A informação privilegiada vinda de quem toma as grandes decisões faz total diferença na hora de você tomar a sua decisão. Estou muito satisfeito com a realização de mais um painel Brasil em Transformação”, finaliza.