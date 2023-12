Senai Barueri abre inscrições para bolsa de estudos em Logística

O Senai Barueri está com inscrições abertas para bolsa de estudos no curso de Logística.

publicidade

O curso ensina os alunos a operar em atividades dos processos logísticos de recebimento, armazenagem, suprimentos, produção e distribuição de mercadorias, preservando os requisitos de qualidade e consumo dos mesmos de acordo com normas, padrões e especificações do produto, observando aspectos de preservação do meio ambiente, saúde e segurança.

O aluno deverá, no início do curso, ter no mínimo 16 anos de idade e ter concluído o ensino fundamental.

publicidade

Para se inscrever a uma bolsa, o candidato precisa ter renda per capita igual ou menor que 2 (dois) salário mínimo federal, o que corresponde atualmente a R$ 2.568,00.

A matrícula é presencial e por ordem de chegada. Mais informações pelo site barueri.sp.senai.br.