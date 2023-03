Prefeitura de Itapevi abre 18 vagas para médicos

A Prefeitura de Itapevi informou hoje que está com 18 vagas abertas para médicos nas especialidades: ginecologista (10), clínico Urgência e Emergência (5), psiquiatra UBS (2) e psiquiatra Urgência e Emergência (1). As inscrições no processo seletivo terminam às 17h do domingo (19).

Para todas as carreiras, a remuneração é de R$ 53,79 por hora trabalhada, mais gratificação de até 80%. Apenas para clínico Urgência e Emergência e psiquiatra Urgência e Emergência, a gratificação de até 80% de segunda a sexta-feira e de até 120% aos sábados, domingos e feriados.

A bonificação por incentivo engloba duas carreiras: médico ginecologista UBS e médico psiquiatra UBS. Na primeira carreira, para jornada de 20 a 28 horas semanais a bonificação é de R$ 1,5 mil. A jornada de 29 a 35 horas semanais corresponde a R$ 2,3 mil. Acima de 36 horas semanais é igual a R$ 3 mil.

Para médico psiquiatra UBS, a gratificação por incentivo de jornada de 20 a 28 horas semanais é de R$1,5 mil. A jornada de 29 a 35 horas semanais é de R$2,3 mil e acima de 36 horas semanais é de R$ 3 mil. A jornada de trabalho é de 20 até 40 horas por semana para estas duas carreiras.

Como se inscrever nas vagas de médicos em Itapevi:

Os interessados devem acessar o link Processo Seletivo – 001/2023 – Médicos (google.com) e anexar documentação comprobatória. Deverão ser entregues: ficha de inscrição preenchida e assinada; documento de identidade (RG) e CPF.

Já o processo seletivo será feito por meio da análise de currículo, discriminando títulos e experiência profissional. O resultado será divulgado no dia 31 de março, no Diário Oficial, no site www.itapevi.sp.gov.br.

