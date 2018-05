Prefeitura de Itapevi diz que serviços municipais serão mantidos nesta segunda e terça

A Prefeitura de Itapevi divulgou nota neste domingo, 27, sobre o funcionamento dos serviços municipais neste início de semana, em meio ao desabastecimento causado pela greve dos caminhoneiros. Confira:

Comunicado oficial

A Prefeitura reuniu neste domingo o Comitê de Gestão de Crise para avaliar o cenário da cidade de Itapevi com relação a falta de combustíveis, resultado da greve dos caminhoneiros que chegou ao sétimo dia.

Formado pelas secretarias de Governo; Segurança, Trânsito e Transporte; Administração e Tecnologia; Saúde e Bem-Estar; Educação e Comunicação, o comitê conclui que todos os serviços podem ser mantidos normalmente no município pelo menos até terça-feira. A reunião aconteceu às 17 horas deste domingo (27) no Paço Municipal.

A atuação rápida da Prefeitura de Itapevi diante desta crise nacional resultou na manutenção de todos os serviços no município. Agora, está trabalhando para que esta garantia se estenda por mais dias, caso a greve continue.

Itapevi foi a primeira cidade da Grande São Paulo a declarar Estado de Emergência e/ou Calamidade, conforme Decreto 5.362, publicado na edição 533 do Diário Oficial. Já na sexta-feira, os postos com diesel foram obrigados a fornecer exclusivamente para veículos de emergência, como saúde, transporte escolar e segurança.

Aulas serão mantidas normalmente

Nesta segunda (28) e terça-feira (29) as aulas da rede municipal de ensino serão mantidas normalmente. As empresas responsáveis pelo Transporte Escolar Gratuito – TEG, por meio das vans e ônibus, garantiram atendimento até terça-feira.

Transporte da saúde garantido por oito dias

Na área da saúde, há combustíveis para atender ambulâncias, motolâncias, SAMU e transporte de pacientes de hemodiálise por pelo menos oito dias. Também está garantido por oito dias o transporte do serviço funerário público.

Benfica, CPTM e Metrô

Para acessar Itapevi, a CPTM informou no site oficial que serviços estão mantidos, até porque não dependem de combustíveis. Caso semelhante para o Metrô, que recebe passageiros da Linha 8 (Itapevi – Júlio Prestes).

Já a Benfica informou à Prefeitura de Itapevi que realizará o transporte público com 70% da frota nesta segunda e terça-feira e, nos horários de pico, atenderá com 90%.

Coleta de lixo e varrição

A coleta de lixo está garantida para os períodos diurno e noturno na segunda-feira (28) e para o período diurno na terça (29). A pedido do prefeito Igor Soares, a empresa está se empenhando para garantir combustível para o período noturno da terça-feira e demais dias.

Fornecimento de água em caminhão pipa

Até terça-feira está garantido, dentro da programação executada, o fornecimento de água potável por caminhão pipa em regiões que ainda não contam com água encanada.