Sindicato dos postos diz estranhar que ainda haja combustíveis à venda e chama a atenção para a qualidade

O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de São Paulo (Sincopetro), José Alberto Gouveia, disse, ao Estado de S. Paulo, estranhar que ainda haja postos com combustíveis à venda, já que as bases de distribuição estão fechadas.

Publicidade

O consumidor tem de ficar alerta quanto à qualidade dos produtos que ainda são vendidos mesmo após dias sem abastecimento, com a greve dos caminhoneiros.

“De onde vem esse combustível que estão vendendo, eu não sei”, declarou o presidente do Sincopetro ao Estadão.