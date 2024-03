Prefeitura de Itapevi firma contrato para abrir 1,7 mil vagas em creches

A Prefeitura de Itapevi assinou, nesta sexta-feira (15), um contrato com o Instituto Alcançando Vidas, que ficará responsável pela abertura de 1.700 vagas em novas creches na cidade.

publicidade

Os espaços serão administrados pela entidade e as oportunidades vão beneficiar crianças com idades entre 0 e 3 anos, em vários bairros. A medida também faz parte das ações de comemoração ao 65º aniversário da cidade.

A Organização Social (OS) foi selecionada por meio de chamamento público. A entidade ficará responsável pela implantação da parte pedagógica e a gestão direta dos locais escolhidos. Essa iniciativa faz parte do trabalho de reduzir a fila de espera por vagas.

publicidade

As primeiras 400 vagas já começam a ser preenchidas no próximo mês com a inauguração da Creche Primeiros Passos, no Santa Rita, segundo a Prefeitura. “Será uma maneira mais direcionada e eficaz de suprir uma demanda, com a instalação de creches em locais que mais necessitam e mais próximas dos moradores”, afirma o prefeito Igor Soares (Podemos).

Nos próximos meses, a Prefeitura vai implantar novos espaços, como, por exemplo, no Jardim Rosemary e em locais que estão sendo selecionados. A previsão é que 850 serão preenchidas em 2024 e as demais no próximo ano.