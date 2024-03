Barueri terá Feirão do Emprego exclusivo para pessoas com deficiência em abril

A administração municipal de Barueri prepara mais uma edição do Feirão do Emprego para pessoas com deficiência. Desta vez, a ação será realizada no dia 2 de abril e contará com a participação de 11 empresas contratantes.

publicidade

O evento contará com suporte para tornar acessível o atendimento dos candidatos, como a presença de intérprete de Libras, a plataforma de videochamada com a Central de Libras (Icom), guia vidente e materiais em braile.

A iniciativa é realizada pela Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Barueri (SDPD).

Como participar do feirão do emprego

publicidade

Os interessados devem fazer a inscrição online clicando AQUI. Quem ainda não está no banco de dados do Departamento de Empregabilidade da SDPD poderá realizar o seu cadastro na Secretaria (rua Vereador Isaias Pereira Souto, 175 – Jardim Belval), de segunda a sexta-feira das 8h às 17h. Após realizar o cadastro, a pessoa poderá fazer a inscrição on-line.

Mais informações podem ser encontradas em contato pelo telefone (11) 4201-8034 nos ramais 118, 120 e 123 ou pelo [email protected].

INCLUSÃO// Metalúrgicas de Osasco e região preenchem 84% das vagas para pessoas com deficiência