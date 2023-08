Prefeitura de Itapevi inicia hoje (7) ampliação e reforma da UBS Amador Bueno

A Prefeitura de Itapevi inicia hoje (7) a ampliação e reforma da UBS Amador Bueno e no antigo prédio do PS do bairro (Rua Bambina Amabile Chaluppe, 200).

publicidade

No local, são realizados aproximadamente 400 atendimentos diariamente.

As obras devem ser concluídas em seis meses. Após a reforma, a UBS Amador Bueno passará dos atuais cinco para nove consultórios. Além disso, está prevista a construção de um espaço específico para a saúde mental, novos banheiros e vestiários para os profissionais. As obras incluem reparos na parte estrutural do prédio, telhado e piso e uma nova pintura.

publicidade

Atendimento redistribuído

Durante o período de obras, os atendimentos médicos serão distribuídos nas unidades de saúde mais próximas.

As mulheres que precisarem de ginecologistas e pacientes em busca de clínico geral deverão comparecer à UBS Santa Rita I (Rua Portuguesa, 200 – Vila Santa Rita) durante a ampliação. O mesmo posto ficará com os serviços de pré-natal feito pela Enfermagem junto às gestantes e de Odontologia, além da coleta de exames laboratoriais.

publicidade

A UBS Santa Rita II (Rua Alcides Cotrim, 105 – Jardim Santa Rita) manterá a farmácia de medicamentos controlados e outros clínicos gerais. Parte dessa última especialidade também será encaminhada para a USF Ambuitá (Rua Emilio Lehmann, 71 – Ambuitá).

Já o atendimento da Psiquiatria será realizado às quintas-feiras no Centro Integrado de Saúde (CIS), localizado na Rua José Fratini, 14 – Vila Santa Flora. Uma equipe da UBS também entrará em contato, via telefone, com os pacientes para informar sobre as futuras consultas.

publicidade

A Prefeitura informa que poderá fazer alterações nessa distribuição das especialidades durante a reforma e ampliação para melhor atender à população.