Prefeitura de Itapevi leva serviços de saúde para o Parque Suburbano neste sábado (2)

A Prefeitura de Itapevi realizará a terceira edição do evento “Sabadou com Saúde” neste sábado (2) no Parque Suburbano.

O objetivo é levar até o bairro atendimento médico à população como medida preventiva contra doenças, por meio de imunização e exames. O evento ocorrerá das 8h às 16h na Unidade Básica de Saúde (UBS) Parque Suburbano (Rua Alphelia Josephina Simionato Moreno, 85).

Para acessar os serviços médicos, os moradores devem levar apenas RG e CPF.

A ação incluirá vacinação, agendamento de mamografias para mulheres entre 50 e 69 anos, medições de pressão arterial e glicose, além da coleta de papanicolau. Também serão realizados testes rápidos de HIV, sífilis e hepatite.

Esse mutirão, promovido pela Prefeitura, ocorrerá todo primeiro sábado de cada mês. Iniciado em julho, já passou pela UBS Chácara Santa Cecília e pelo Alto da Colina. Até o final do ano, também ocorrerá nas unidades de saúde do Jardim São Carlos, Jardim Rainha e Jardim Briquet.

