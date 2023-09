PAT Santana de Parnaíba entrevista candidatos a porteiro, auxiliar de manuseio e de limpeza na terça-feira (5)

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Santana de Parnaíba entrevista candidatos para três processos seletivos nesta terça-feira (5), a partir das 10h: auxiliar de manuseio, porteiro e auxiliar de limpeza.

Veja as informações e requisitos de cada vaga:

Auxiliar de manuseio (Ambos os sexos)

De 18 a 60 anos;

Ensino médio completo;

Salário: R$1.939,63;

Sem experiência.

Porteiro (Sexo feminino)

De 18 a 45 anos;

Ensino médio incompleto;

Salário: R$1799,00;

Com experiência.

Auxiliar de limpeza (Ambos os sexos)

Ensino fundamental incompleto;

Com experiência;

Assistência médica;

Vale-transporte;

Vale-almentação.

Os candidatos para as vagas de Auxiliar de Manuseio e Porteiro devem comparecer ao PAT Poupatempo (Avenida Tenente Marques, 5.297, Fazendinha). Já para os candidatos às vagas de auxiliar de limpeza, as entrevistas serão feitas no PAT Centro (Rua Quinze de Novembro, 625). Para todos os processos seletivos, os candidatos precisam levar documento com foto e currículo atualizado.

