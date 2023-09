Peça “Pedro e Domitila” é a atração deste sábado (2) no Teatro Municipal de Itapevi

Em Itapevi, um capítulo pouco conhecido da História do Brasil será revelado através da peça teatral “Pedro e Domitila”, que será apresentada neste sábado (2), às 20h, no Teatro Municipal.

Fruto da parceria entre a Prefeitura de Itapevi e o Núcleo Pedro e Domitila, beneficiário do Programa de Ação Cultural do Governo do Estado (ProAc), a apresentação aborda a relação entre Dom Pedro I e Domitila, a Marquesa de Santos, intercalando momentos da época da escravidão no Brasil. Com direção de José Geraldo Rocha e texto de Ênio Gonçalves, a encenação mistura realidade e ficção, explorando diversos aspectos do relacionamento do casal.

A história se desenrola cronologicamente, desde os primeiros encontros em São Paulo até o desfecho da relação. Domitila, além de sua ligação com o imperador e o título de Marquesa de Santos, teve um papel significativo na assistência social em São Paulo após sua trajetória amorosa.

A peça, com classificação para maiores de 14 anos, possui duração de 75 minutos e contará com atores como Andrea Neres, Bell Talarico, Rodrigo Bianchini e Zhé Maria no elenco.

Os ingresso gratuitos podem ser adquiridos no site Bilheteria Express. O Teatro Municipal de Itapevi fica na Rua Professor Irineu Chaluppe, 65 – Centro.

