Prefeitura de Osasco assina convênios para zerar fila de creche na cidade

A Prefeitura de Osasco assinou na quarta-feira (25) uma parceria com a sociedade civil organizada que vai gerar mais de 3,8 mil novas vagas em creche, com o objetivo de zerar a fila para o benefício na cidade.

“O sonho se transformou em realidade. Agora, as mamães vão poder trabalhar com tranquilidade, porque os seus filhos vão estar num ambiente seguro, com infraestrutura, com boa alimentação e assim nós vamos fazer de Osasco a melhor educação do país”, disse o prefeito Rogério Lins.

Os convênios foram firmados por meio de chamamento público, com 33 novas entidades parceiras, que juntas atenderão 3.876 crianças em berçário 1 e 2 e maternal 1 e 2, ou seja, crianças de 4 meses a 3 anos e 11 meses.

De acordo com o Chamamento Público (03/2022), as organizações sociais devem começar o atendimento a partir de dezembro deste ano. Atualmente, Osasco já possui convênio com outras 15 entidades, que atendem 1.646 crianças. Já as creches da rede municipal atendem outras 8.996.

Segundo Lins, no início de seu mandato, a fila de espera por vaga em creche na cidade passava de 10.000 crianças. Agora, com as novas construções (Jaguaribe, Jardim Mutinga, Portal D’Oeste e Jardim Helena) e essas novas parcerias, a Prefeitura espera que a cidade tenha vencido definitivamente o desafio de zerar a procura.

