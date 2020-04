Prefeitura de Osasco começa a distribuir máscaras a munícipes nesta quarta-feira (15)

Nesta quarta-feira (15), a Prefeitura de Osasco vai iniciar a distribuição de máscaras aos moradores da cidade. A entrega será feita a partir das 10h, na estação Osasco da CPTM, onde está instalada a Estação de Higienização.

A administração municipal mandou confeccionar 1 milhão de máscaras de proteção, segundo o prefeito Rogério Lins. “É uma máscara de tecido, que pode ser inclusive lavada, e nós vamos pegar locais de grande circulação na cidade e distribuí-las gratuitamente, em especial nos pontos periféricos”, disse Lins na transmissão ao vivo do último domingo.

A distribuição de máscaras de tecido é mais uma ação da administração para reduzir a disseminação do novo coronavírus (covid-19). “ É muito importante que a gente adote a utilização das máscaras em qualquer lugar que a gente for, mesmo sem ser do grupo de risco”, completou o prefeito.

Publicidade

…

Leia também: