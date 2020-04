Prefeitura de Osasco vai distribuir 1 milhão de máscaras a moradores da cidade

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, anunciou que a administração municipal mandou confeccionar 1 milhão de máscaras de proteção para distribuir à população como mais uma forma de combater a disseminação do novo coronavírus no município.

“Nós mandamos fazer 1 milhão de máscaras para a gente distribuir para nossa população. É uma máscara de tecido, que pode ser inclusive lavada, e nós vamos pegar locais de grande circulação na cidade e distribuí-las gratuitamente, em especial nos pontos periféricos”, afirmou Rogério Lins em transmissão de vídeo ao vivo na noite deste domingo (12).

“Nós vamos pegar na frente das feiras livres da cidade, colocar profissionais com folhetos informativos distribuindo máscaras para as pessoas e explicando a importância de usar a máscara para entrar num ônibus, ir numa feira, para ir ao mercado. É muito importante que a gente adote a utilização das máscaras em qualquer lugar que a gente for, mesmo sem ser do grupo de risco”, completou o prefeito.

Ainda não foi mencionado o prazo para o início da distribuição das máscaras.

Outras novas medidas de combate ao coronavírus em Osasco são o início do funcionamento de um Hospital de Campanha na Policlínica da zona Norte e a implantação de uma Estação de Higienização em frente à Estação da CPTM, no calçadão.