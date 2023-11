Prefeitura de Osasco cria programa de geração de renda para pessoas com mais de 50 anos

Prefeitura de Osasco cria programa de geração de renda para pessoas com...

A Prefeitura de Osasco inicia na próxima segunda-feira (13) as inscrições para o programa Começar 50+, voltado para pessoas com 50 anos ou mais que estejam desempregados.

Para participar, é preciso ser morador de Osasco há pelo menos 2 anos e que família tenha renda per capita de até meio salário mínimo e que não recebem aposentadoria ou pensão pelo INSS.

São 20 vagas para pessoas com 50 anos ou mais para atividades de zeladoria de praça pública (varrição da praça, solicitação de poda das árvores, solicitação de manutenção de iluminação, brinquedos e outros equipamentos, junto às secretarias responsáveis).

As inscrições vão até dia 17, somente no Portal do Trabalhador Centro (Rua Fiorino Beltramo, 300), das 9h às 14h.

Os documentos necessários para se inscrever são (cópias e originais) :

Do candidato:

RG ou RNE, CPF;

Declaração ou histórico escolar;

Carteira de Trabalho (Página da foto, frente e verso, páginas 12/13 e último registro) ou carteira de trabalho digital.

Comprovante de Residência de agosto a novembro de 2021 e outro de agosto a novembro de 2023 (no nome do responsável ou membro da família que reside na mesma moradia).

Dos membros da família:

RG ou RNE, CPF;

Carteira de Trabalho (Página da foto, frente e verso, páginas 12/13 e último registro) ou carteira de trabalho digital.

O Projeto terá duração de 8 meses e os beneficiários terão atividades no períodos da manhã ou tarde. Em 3 dias da semana prestarão serviço nos órgão ligados à administração pública e nos outros 2 dias participarão de curso de qualificação profissional.

O projeto oferece bolsa-auxílio no valor de R$800,00, vale-transporte (para distâncias acima de 3 km) e 15% do valor da bolsa para vale alimentação.