Evento em Osasco reúne representantes do setor alimentício do estado de São Paulo

Evento em Osasco reúne representantes do setor alimentício do estado de São...

Foi realizado na quarta-feira (7), em Osasco, o APAS Experience 2023, evento que reuniu supermercadistas e representantes da indústria alimentícia de todo o estado de São Paulo. O encontro ocorreu no espaço de eventos Estação 840 (Avenida Marechal Rondon, 840, no Centro), e contou com a presença do prefeito Rogério Lins.

publicidade

Também participaram da atividade, que contou com palestras sobre experiências de empreendedorismo no setor alimentício, o presidente da Associação Paulista de Supermercados (APAS) Pedro Lopes, o diretor geral Carlos Correa, o diretor da regional Osasco, Álvaro Torquato, e representantes de diversas marcas de produtos conhecidas do consumidor.

“O Poder Público tem sempre que estar perto (do setor produtivo) para ouvir as expectativas e ver o que a gente pode fazer dentro da legalidade, institucionalmente, para ajudar a potencializar os negócios dentro da nossa cidade. Então, todo ano que tiver vou estar junto e sempre me colocando à disposição para relacionar e fazer mais por todos”, disse Lins em entrevista ao final do encontro.

publicidade