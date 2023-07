Prefeitura de Osasco inicia conclusão da canalização do Córrego Rico, no Helena Maria

Prefeitura de Osasco inicia conclusão da canalização do Córrego Rico, no Helena...

A Prefeitura de Osasco deu início às obras de conclusão da canalização do córrego Rico, no Jardim Helena Maria.

publicidade

O córrego tem 2.780 metros de extensão, dos quais 1.500 já estão canalizados. A previsão é de que os 1.200 restantes, que será realizado em três trechos, sejam finalizados em até um ano.

O primeiro trecho vai da Rua José Benedito Regina (em frente ao velório do Helena Maria) até a Rua José Lourenço Filho. O segundo será entre a Avenida Presidente Costa e Silva e a Rua Gerido Fortumati (atrás do supermercado Extra), e o terceiro, da Rua Graciela Flores Piteri até o córrego do Braço Morto do Rio Tietê (trecho já canalizado), entre a divisa do Jardim Aliança com o Jardim Rochdale.

publicidade

As obras incluem aprofundamento do leito do córrego e a implantação de aduelas de 3,5 metros de largura por 2 metros de altura para o escoamento das águas de chuva.

“Quando assumimos a Administração, um dos nossos maiores desafios era superar e combater as enchentes em nossa cidade. O Helena Maria era um dos bairros que sofriam com as fortes chuvas. Estamos trabalhando para acabar com esses problemas. Com essas obras, teremos mais infraestrutura e melhores condições de vida para a nossa população”, disse o prefeito Rogério Lins durante vistoria às obras.

publicidade