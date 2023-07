“Será um período desafiador” diz Rogério Lins sobre reforma da rodoviária de Osasco

O Terminal Rodoviário de Osasco, Alfredo Thomaz, ao lado da estação de trem da Via Mobilidade, será mantido no local (Rua Erasmo Braga, 1.500, Jardim Bonfim) e passará por ampla reforma. A informação foi confirmada pelo prefeito Rogério Lins (Podemos), durante reunião do “Mutirão Amor Por Osasco”, realizada com moradores do bairro e do entorno.

Lins explicou que algumas pessoas pediam para que a rodoviária fosse para um novo endereço, enquanto outras querem que permaneça onde está. “Avaliamos todas as situações e decidimos que vai ser mantida no local e passará por ampla revitalização. Não é mais um local compatível com o tamanho de Osasco”, destacou.

O edital de chamamento público lançado em março deste ano foi finalizado, segundo o prefeito. “As empresas estão começando a apresentar suas propostas. Assim que isso estiver finalizado (escolha da empresa), iniciaremos as obras. Será um período desafiador porque são obras de grande porte, que causarão certo impacto no trânsito local, mas é algo que será benéfico para todos”, disse Lins.

O prefeito de Osasco informou ainda que, além da estação Comandante Sampaio, a Via Mobilidade vai revitalizar a estação de trem de Presidente Altino. “Também estamos em tratativas com o governo do Estado para que cada um faça a sua parte em relação àquela passarela, no limite com São Paulo”, disse em referência ao local que é queixa constante de usuários da passarela e de moradores daquela localidade.

