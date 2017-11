Prefeitura de Osasco se pronuncia sobre envolvimento de funcionários na Festa do Peão

A Prefeitura de Osasco divulgou nota na tarde desta segunda-feira, 13, na qual afirma que vai abrir uma sindicância para apurar o possível envolvimento de funcionários da administração municipal na montagem da Festa do Peão.

Esta é uma das denúncias feitas ao Ministério Público que levaram à suspensão do evento.

“Caso seja comprovado qualquer ato de improbidade administrativa por parte de funcionários, os mesmos serão punidos no rigor da lei”, diz a Prefeitura de Osasco.

Leia a íntegra da nota da Prefeitura

“A Prefeitura de Osasco informa que:



. O prefeito Rogério Lins determinou a abertura de sindicância interna para apurar possível envolvimento de funcionários e ex-funcionários com o evento particular “Festa do Peão de Osasco”.



. A medida foi adotada para não macular a transparência administrativa, marca do governo Rogério Lins”.