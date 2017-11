Organizadores da Festa do Peão de Osasco confirmam cancelamento do show de Simone e Simaria

Organizadores da Festa do Peão de Osasco confirmam cancelamento do show de...

Em nota emitida agora há pouco, a organização da Festa do Peão de Osasco confirmou o cancelamento do show que seria realizado hoje, 11, com a dupla sertaneja Simone e Simaria.

A festa enfrenta uma suspensão concedida em decisão liminar da justiça. A ação é movida pelo Ministério Público, a partir de denúncia realizada por um munícipe.

A organização da Festa ressalta na nota que o evento é realizado em local privado, sem emprego de recursos públicos.

O texto ressalta ainda que os consumidores prejudicados com o cancelamento poderão pedir o ressarcimento dos valores pagos a partir da próxima sexta-feira, 17, nos pontos de venda.

Os organizadores ressaltam ainda acreditarem na justiça para reverter a decisão é garantir a realização dos próximos shows.

Dia 14 de novembro está marcada a apresentação das duplas Jorge e Matheus e Cleber e Cauan, além do show com entrada franca de Guilherme e Santiago dia 17, seguindo a programação com atrações previstas para os dias 18 e 24.

Confira abaixo a nota na íntegra:

“NOTA OFICIAL: Primeiro show de Simone e Simaria é cancelado na Festa do Peão de Osasco

Em cumprimento à decisão da Justiça, o show de hoje, de Simone e Simaria, da Festa do Peão de Osasco, foi cancelado.

A organização da festa lamenta tal decisão e reforça que a Festa do Peão de Osasco é um evento privado, realizada em terreno locado de particular, sem utilização de recursos públicos ou de funcionários ligados à Prefeitura do Município.

A Companhia Verde Amarelo realiza festas de peão há mais de 30 anos, sem qualquer ligação com a administração pública ou qualquer contratempo nas muitas cidades pelas quais passou, sempre gerando emprego, renda e diversão para a população.

Todos que já adquiriram ingressos para hoje poderão solicitar reembolso diretamente nos pontos de venda a partir de sexta-feira, dia 17 de novembro.

A organização da Festa irá recorrer da decisão e confia na justiça para que a programação continue normalmente na véspera de feriado, dia 14, com show de Jorge e Mateus e Cleber e Cauan. No dia 17, com entrada franca, terá show de Guilherme e Santiago. No dia 18, o DJ brasileiro internacional Alok anima a galera junto de Jefferson Moraes. E na última semana, dia 24, tem Henrique e Juliano e para fechar a festa, Matheus e Kauan.

Atenciosamente

Organização da Festa do Peão de Osasco”