Organização entra com recurso para manter Festa do Peão de Osasco

A organização da Festa do Peão de Osasco vai entrar com recurso contra a liminar que suspende o evento, que saiu nesta sexta-feira, 10. “A gente vai trabalhar para derrubar essa liminar e a festa acontecer normalmente”, declarou a assessoria do evento.

Publicidade

Sobre a ação judicial contra o rodeio, a organização afirma que “não tem argumentos reais e verdadeiros”.

Decisão judicial desta sexta-feira, 10, barrou a realização da Festa do Peão de Osasco, prevista para ter início neste sábado, 11, com show de Simone & Simaria.

O juiz acatou pedido do Ministério Público após ação movida por um munícipe questionando o uso de um suposto espaço público para a festa e o descumprimento de lei que proíbe maus tratos a animais, entre outras supostas irregularidades.

A organização do evento nega qualquer irregularidade e já havia afirmado que a festa não teria montaria e nega possíveis maus tratos aos bichos.

Publicidade

Pela decisão judicial, a multa em caso de descumprimento da decisão vai de R$ 20 mil a R$ 200 mil.

Agora, a organização corre contra o tempo na tentativa de reverter a decisão judicial para manter a programação da festa.