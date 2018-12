Prefeitura de Osasco seleciona organização para implantar Hospital Veterinário Municipal

Na segunda-feira (17), a Prefeitura de Osasco reuniu entidades que atuam em defesa dos animais, para divulgar o chamamento público para a seleção de Organização da Sociedade Civil (OSC) para a implantação, operacionalização e gerenciamento de um Hospital Veterinário Municipal, com polos nas zonas Norte e Sul da cidade. As entidades Somos Aumor e Pró-Animal participaram do evento.

“Nós fizemos um estudo para a criação de uma clínica para atender os animais. No entanto, vimos que não atenderia a demanda, por isso optamos pelo Hospital Veterinário para atendimentos primários, especialidades e procedimentos cirúrgicos”, disse o prefeito. “Seremos um modelo de referência para o Brasil”, completou Rogério Lins.

De acordo com o edital para a escolha da administradora, o Hospital Veterinário municipal de Osasco, que será gerido por uma OSC, deverá disponibilizar gratuitamente os seguintes serviços: consultas, cirurgias, exames laboratoriais, medicações e internação, de cães e gatos, vítimas de atropelamentos, doenças degenerativas, doenças parasitárias e contagiosas, transmissíveis ao homem ou não, da população de baixa renda e/ou inscrita em programas sociais residente na cidade ou sob a guarda do Departamento de Fauna e Bem-Estar Animal da Secretaria de Meio Ambiente, do Núcleo de Controle de Zoonoses da Secretaria de Saúde.

O processo de seleção da organização que vai administrar o hospital deve ir até fevereiro. De acordo com o edital, a contratada deverá implantar um hospital veterinário na região norte (avenida professor Lourenço Belloli, 1.480 Parque Industrial Mazzei) e outra unidade na região sul (Pet Parque – Av. Franz Voegelli, 930 Jardim Wilson).

O custo efetivo do projeto será definido de acordo com as propostas apresentadas pelas entidades. A expectativa é que o Hospital Veterinário seja implementado entre o segundo semestre do ano que vem e o início de 2020.

O edital de chamamento está disponível na edição da Imprensa Oficial (Iomo) desta segunda-feira, 17 de dezembro.