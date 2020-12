Prefeitura de Osasco vai manter cartão Merenda em Casa para alunos nas férias

O prefeito Rogério Lins (PODE) anunciou, na noite desta segunda-feira (15), que vai manter o cartão Merenda em Casa aos 70 mil alunos da rede municipal de ensino durante o período de férias escolares.

“Manteremos o complemento alimentar para mais de 70 mil crianças da nossa cidade que estão sem aulas presenciais devido a pandemia”, escreveu o prefeito nas redes sociais.

Desde que as aulas presenciais foram suspensas devido à pandemia de covid-19, cada aluno tem recebido o crédito de R$ 70 mensais por meio do cartão para complementar as refeições. Ele é aceito em mais de 6 mil estabelecimentos de Osasco.

