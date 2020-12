Porcalhão flagrado ao despejar entulho é multado em R$ 16 mil em Itapevi

A Guarda Civil Municipal de Itapevi flagrou um motorista descartando entulho irregularmente, na noite de sexta-feira (11). O caso aconteceu na avenida Pedro Paulino, na Cohab.

publicidade

Ao se deparar com o porcalhão, a GCM acionou os fiscais do Departamento de Fiscalização de Posturas, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, que o multou em R$ 16,4 mil.

O motorista foi autuado no artigo 30 da lei municipal 1796/06. De acordo com a administração municipal, ele tem 30 dias para efetuar o pagamento ou apresentar defesa. Além disso, conforme determina a lei, o infrator teve ainda o carro apreendido e tem um prazo de 10 dias para retirá-lo após pagamento de multa e despesas do pátio municipal.

publicidade

Denuncie

Para denunciar casos de descarte ilegal de entulho, o munícipe pode entrar em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (rua Agostinho Ferreira Campos, 675, na Vila Nova Itapevi) pelo telefone (11) 4143-7600, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Já a GCM, que apoia as ações dos fiscais, atende 24 horas por dia nos telefones 199.