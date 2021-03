Prefeitura de Osasco vai multar empresa que reduzir frota de ônibus em linhas municipais durante pandemia

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), anunciou, na noite desta quarta-feira (31), que a Prefeitura vai multar empresa de transporte coletivo que reduzir a frota de ônibus das linhas municipais durante a pandemia de covid-19.

“Empresas de ônibus que reduzirem a frota nas linhas municipais durante a pandemia receberá multa diária da Prefeitura”, declarou o prefeito.

De acordo com Lins, o valor arrecadado pelo município com as multas será revertido em cestas básicas destinadas às famílias em vulnerabilidade social e para a compra de insumos usados no combate à covid-19.

Para denunciar a redução na frota das linhas de Osasco ou irregularidades, os passageiros podem entrar em contato com a Central 156.

