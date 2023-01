Prefeitura de Santana de Parnaíba está contratando professores de dança e outras atividades físicas

A Prefeitura de Santana de Parnáiba está com credenciamento aberto para interessados em ministrar aulas de ritmos, dança do ventre, hiit (Treino Intervalado de Alta Intensidade), yoga e meditação, a serviço da Secretaria da Mulher e da Família.

O edital é direcionado a profissionais que sejam microempresários individuais (MEI) e que possam comprovar experiência na área. Os credenciamento será válido por 12 meses.

Os interessados devem entrar em contato com a Secretaria por meio do telefone 4154-6248.

As inscrições deverão ser presenciais e serão realizadas no seguinte endereço e horário:

De segunda à sexta-feira das 9h às 16h (com exceção de feriados e pontos facultativos), Secretaria Municipal da Mulher e da Família (Rua Topázio, 65 – Jardim Parnaíba).

O edital está aqui.