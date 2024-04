Prefeitura entrega Avenida Transversal Norte à população de Osasco

Foi entregue à população a nova avenida do Jardim Rochdale, a Transversal Norte, no sábado (13). Com uma extensão de 2,5 km em cada lado, a via conecta as avenidas Presidente Médici e Robert Kennedy e abrange mais de 38 mil m² de pavimentação asfáltica.

Além da pavimentação, foram implementados 10 mil metros de guias e sarjetas, 2.700 m² de muros de contenção, 10.000 m² de recuperação ambiental com plantio de grama, além do plantio de mais de 1.200 mudas de espécies arbóreas, e o já canalizado Braço Morto do Rio Tietê.

“Expresso minha gratidão pela confiança e paciência durante a realização dessas obras. Em breve, teremos a interligação entre os bairros através das oito pontes, o Hospital da Criança e da Mulher, no Piratininga, e também vamos transformar o antigo Piscinão em um parque para os moradores. Todas essas melhorias representam uma verdadeira transformação na zona Norte”, afirmou o prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), durante a entrega das obras.

A segunda fase do projeto, que está prevista para ser entregue no segundo semestre, de acordo com a administração municipal, engloba a construção de oito pontes ao longo dos 5 km da via, promovendo a interligação entre o Rochdale e os bairros do Aliança, Canaã, Baronesa e Piratininga, beneficiando mais de 70 mil famílias.