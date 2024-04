Osasco sedia eventos de Judô no final de semana

Nos dias 20 e 21 de abril, a cidade sediará dois importantes eventos chancelados pela Federação Paulista de Judô, o Campeonato Paulista e o Torneio Kenshin, que promete atrair centenas de atletas de todo o Estado.

No sábado (20), o Ginásio José Liberati (Rua Jubair Celestino, 150, Presidente Altino), receberá o Campeonato Paulista fase Inter sub-18 e sub-21. Aproximadamente 200 judocas estarão em ação, incluindo 10 representantes da cidade de Osasco.

Já no domingo (21), o mesmo ginásio será palco do tradicional Torneio Kenshin Osasco, que promete reunir cerca de 800 atletas divididos nas categorias infantil, juvenil, adulto e sênior. Entre os competidores, quatro fazem parte da equipe do Bolsa Atleta da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer (Serel) de Osasco.

O evento também renderá uma homenagem especial ao Sensei Takatomo Yokote, fundador da associação de judô Kenshin em 1957. “Vamos mostrar a força e a competência das associações osasquenses. Com a participação ativa do município e o incentivo ao esporte, iremos cada vez mais longe”, declarou Ricardo Ozaki, técnico osasquense e membro da Federação de Judô.

Thiago Batista Borges, secretário de Esporte de Osasco, ressaltou a importância desses eventos para a cidade. “Receberemos dois grandes campeonatos dentro do circuito da modalidade, teremos a presença de mais de 2.500 pessoas de todo o Estado, e certamente será um marco para o judô osasquense.”

Tanto o Campeonato Paulista quanto o Torneio Kenshin terão início às 8h, com entrada gratuita para o público acompanhar as disputas nos tatames do Ginásio José Liberati.