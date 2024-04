Luto na PM: morre aos 41 anos cabo que lutava pela vida após sofrer mal súbito em Jandira

O cabo da Polícia Militar Erisvaldo Assunção de Lima Oliveira morreu, nesta terça-feira (16), após ter sofrido um mal súbito durante o trabalho na 4ª Cia do 20º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, em Jandira.

Segundo a corporação, o cabo Assunção, que tinha 41 anos, passou mal e chegou a perder a consciência logo após assumir o serviço, na última sexta-feira (12). Ele foi socorrido e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jandira, onde teve parada cardiorrespiratória e precisou ser entubado.

Devido à gravidade do caso, Assunção foi encaminhado ao Hospital das Clínicas, em São Paulo, onde teve o diagnóstico de tromboembolia, comprometendo coração e pulmão. As equipes médicas tentaram estabilizar o quadro de saúde, mas o policial não resistiu e faleceu nesta terça-feira.

Assunção ingressou na Polícia Militar em março de 2010, contando com mais de 14 anos de serviços prestados à sociedade. O cabo da PM deixa a esposa e dois filhos.

O 20º BPM/M de São Paulo lamentou a morte do companheiro. “A passagem do Cb PM Assunção por este mundo deixou marcas indescritíveis e inexprimíveis em todos os que com ele conviveram. Durante o tempo em que esteve conosco, deu-nos significativos exemplos de profissionalismo, amor e dedicação à causa pública”, declarou, em nota publicada hoje nas redes sociais.

“Rogamos a Deus que nos dê forças para compreender a Sua vontade e consolo para podermos combater um bom combate e, guardando a fé, continuar nossa jornada sob a Sua proteção e bênçãos”, completou a corporação.

O velório e o sepultamento acontecem na tarde desta terça-feira, no cemitério Alpha Campus, na Estrada Estadual Barueri-Itapevi, 498 – Parque Nova Jandira.