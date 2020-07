Prefeitura entrega mais uma UBS reformada em Osasco

A Prefeitura de Osasco entregou na quarta-feira (22), a reforma da Unidade Básica de Saúde Adauto Ribeiro, no Jardim Três Montanhas. A UBS, que realiza 2 mil atendimentos por mês, foi reformada e já está em funcionamento.

Como a unidade de saúde funciona há 40 anos no mesmo prédio, a estrutura teve de ser readequada e algumas áreas internas foram reconstruídas. A reforma incluiu ainda a troca de pisos, portas e janelas, melhorias na elétrica e hidráulica, manutenção nos telhados, nova pintura, novo layout para os espaços e troca de mobiliário.

No térreo do prédio, que tem dois andares, estão a recepção, consultórios de atendimento com clínico geral, pediatria, odontologia, ginecologia e estratégia da família, além das salas de vacinação, medicação e coleta de exames. Já o piso superior conta com a sala de administração, esterilização e copa para uso dos funcionários. Os dois andares possuem banheiros.

O prefeito Rogério Lins esteve na entrega da reforma e ressaltou que todas as UBSs do município serão modernizadas. “O nosso objetivo é que todas as unidades de saúde tenham essa estrutura, com melhores condições de trabalho aos nossos colaboradores e um bom acolhimento à população”, disse.

O presidente da Câmara Municipal de Osasco, vereador Ribamar Silva, também participou do ato de entrega. “A unidade passou por uma grande transformação, recebeu equipamentos de primeiro mundo, farmácia completa, além da contratação e capacitação de novos profissionais da área. Parabéns prefeito e todos os profissionais envolvidos”, escreveu o parlamentar nas redes sociais.

Reforma das UBSs de Osasco

O plano de modernização da Prefeitura de Osasco na área da saúde inclui a reforma das 35 Unidades Básicas de Saúde. Nos últimos meses, a administração municipal reformou as unidades básicas de saúde dos bairros Rochdale, Jaguaribe, Presidente Altino, Vila Yara, Vila Menck, Olaria do Nino, Metalúrgicos, Munhoz Júnior e Vila Yolanda. As UBSs do Jardim Conceição, Bela Vista e Jardim Roberto estão em obras e devem ser reabertas ainda este ano, de acordo com a Prefeitura.