Prefeitura inicia construção de nova passarela da estação Itapevi da CPTM

A construção da nova passarela da estação Itapevi da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) teve início na segunda-feira (20). As obras estão previstas para serem concluídas em janeiro de 2021.

Muito aguardada pelos munícipes, a obra prevê a construção de escada fixa e rolante, além de acessibilidade, com implantação de elevador para pessoas com deficiência. “A nova passarela garante travessia mais segura ao cidadão. Com isso, afastamos totalmente o problema do itapeviense atravessando na faixa de pedestre no solo para adentrar à estação”, explica o prefeito Igor Soares.

Em janeiro deste ano, as obras de sondagem do terreno e projeto executivo foram iniciadas pela Prefeitura de Itapevi. A passarela conta com piso intertravado e ligará a Estação Itapevi à avenida Feres Nacif Chaluppe, do lado do calçadão da Praça Carlos de Castro, no Centro.

Neste momento estão sendo colocadas as estacas de fundação da obra. Serão cerca de 40 metros de extensão da via suspensa totalmente coberta e com estrutura metálica. “Com esta obra pretendemos um problema antiga e dar mais conforto e dignidade para os nossos moradores”, diz o prefeito.

O projeto da construção da nova passarela pertence à Prefeitura e foi aprovado pelo setor de engenharia da CPTM. As obras estão sendo executadas pela administração municipal, que contratou uma empresa para realização dos serviços.

As escadas rolantes já foram adquiridas. Devido à pandemia da covid-19, os prazos de entrega foram ampliados e Itapevi deve recebê-las em outubro com prazo de montagem de 60 dias.

Em 2017, a Prefeitura demoliu a antiga passarela da CPTM, localizada sobre a Avenida Feres Nacif Chaluppe. Ao todo, a demolição custou R$ 103.800,00 aos cofres municipais. Desde então, a região foi revitalizada e ganhou benfeitorias com a revitalização da Praça Carlos de Castro, novo calçamento de vias e abrigo de ponto de táxi, além da reforma da região da rotatória da Cohab.