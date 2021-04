Prefeitura inicia obras de combate a enchentes no Calçadão de Osasco

A Secretaria de Serviços e Obras (SSO) da Prefeitura de Osasco iniciou, nesta quinta-feira (15), obras de ampliação do sistema de drenagem do Calçadão da rua Antônio Agu, que visa combater alagamentos em um dos principais polos comerciais do país, no Centro da cidade.

publicidade

As atividades serão executadas nas Ruas Dante Bastiston e Antônio B. Coutinho, no trecho entre as ruas Antônio Agu e Pedro Fioreti. De acordo com a administração municipal, a tubulação, que hoje possui 80 cm de diâmetro, será trocada para 1 metro de diâmetro. Com isso, aumentará a capacidade de drenagem das águas das chuvas em mais de 40%.

A Prefeitura afirma ainda que além da ampliação das galerias, serão feitos novos sistemas de captação das águas de chuva, com a construção de mais bocas de lobo e de uma nova canaleta de captação no Calçadão, com o dobro da capacidade.

publicidade

A ação integra o pacote de obras de modernização e revitalização do Calçadão, que incluem a implantação de uma cobertura na área, entre outras mudanças.