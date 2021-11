Prefeitura parabeniza motorista de ônibus que socorreu passageira em Osasco

Circula nas redes sociais um vídeo em que um motorista de ônibus da linha municipal estaciona no Pronto Socorro do Santo Antônio, em Osasco, para socorrer uma passageira. As imagens viralizaram e a atitude do profissional foi muito elogiada.

Na tarde desta sexta-feira (25), a Prefeitura de Osasco, em nota, parabenizou a ação rápida do motorista. “Agradecemos ao motorista pela generosidade e rapidez no socorro a passageira”, diz.

A mulher foi atendida pelos profissionais e passou por exames, que constataram uma perda de consciência temporária, segundo a administração municipal. Após ter sido atendida, ela foi medicada, recebeu alta e deixou o PS acompanhada de seus familiares.

